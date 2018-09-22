Göztepe - Trabzonspor maçına VAR damgası!
Trabzonspor'un Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu maça Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları damga vurdu. Maçın kaderini belirleyen 2 pozisyonda hakem Hüseyin Göçek VAR yardımıyla karar verdi.
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