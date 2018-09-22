Göztepe - Trabzonspor maçına VAR damgası!

Trabzonspor'un Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu maça Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları damga vurdu. Maçın kaderini belirleyen 2 pozisyonda hakem Hüseyin Göçek VAR yardımıyla karar verdi.