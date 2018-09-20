Beşiktaş Negredo'nun yerine kimi alacak?

Beşiktaş, Negredo'nun takımdan ayrılmasından sonra golcü arayışlarına hız verdi. İkinci başkan Serdal Adalı'ya golcü konusunda tam yetki verilirken listenin başına dünyaca ünlü bir golcü girdi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Alvaro Negredo’yla yollar geçen gün resmen ayrılmıştı.
Beşiktaş Negredo'nun yerine kimi alacak?

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