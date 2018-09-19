Rodrigues, Lokomotiv Moskova'ya attığı golle tarihe geçti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya şampiyonu Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne galibiyetle döndü.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'dan geldi. Geçen haftalarda maaşına zam yapılan Rodrigues, attığı tek golle bu miktarı karşılarken tarihe geçmekten de geri durmadı!
Rodrigues, Lokomotiv Moskova'ya attığı golle tarihe geçti!

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