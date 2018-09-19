Rodrigues, Lokomotiv Moskova'ya attığı golle tarihe geçti!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya şampiyonu Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne galibiyetle döndü.
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