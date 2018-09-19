Rodrigues, Lokomotiv Moskova'ya attığı golle tarihe geçti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya şampiyonu Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne galibiyetle döndü.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'dan geldi. Geçen haftalarda maaşına zam yapılan Rodrigues, attığı tek golle bu miktarı karşılarken tarihe geçmekten de geri durmadı!

