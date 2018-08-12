Ağrılı Ramazan'ın Fenerbahçe hayali gerçek oldu
Ağrı'da elektrik direğine takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılarak kollarını kaybeden 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir'in Fenerbahçe'yi izleme hayali gerçek oldu.
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