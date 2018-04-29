Kılıçdaroğlu Kayseri'de nikah törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri CHP Gençlik Kolları Eski Başkanı Hasan Demir ile Ceren Aydemir'in nikah törenine katıldı.
Kılıçdaroğlu Kayseri'de nikah törenine katıldı

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