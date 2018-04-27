Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz cezaevi ziyareti!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğazlıyan İlçe Eski Başkanı Ahmet Peker’i Boğazlıyan Cezaevinde ziyaret ederek bir süre görüştü.
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