CHP Grup Toplantısı'ndan kareler - 24 Nisan 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP Grup Toplantısı'ndan kareler - 24 Nisan 2018
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