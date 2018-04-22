Kılıçdaroğlu 2/B mağduru köylülerle buluştu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gökbelen Yaylası'na giderken Susanoğlu Atakent Köylüleri 2/B uygulaması nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dinledi.
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