Kılıçdaroğlu 2/B mağduru köylülerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gökbelen Yaylası'na giderken Susanoğlu Atakent Köylüleri 2/B uygulaması nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dinledi.
Kılıçdaroğlu 2/B mağduru köylülerle buluştu

Çok Görüntülenenler

Siyaset