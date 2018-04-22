Kılıçdaroğlu Gökbelen Yaylası'nda Yörük ve Türkmenlerle buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Silifke İlçesi Gökbelen Yaylası'nda Yörük ve Türkmen hitaben bir konuşma yaptı.
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