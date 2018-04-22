Kılıçdaroğlu Gökbelen Yaylası'nda Yörük ve Türkmenlerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Silifke İlçesi Gökbelen Yaylası'nda Yörük ve Türkmen hitaben bir konuşma yaptı.
Kılıçdaroğlu Gökbelen Yaylası'nda Yörük ve Türkmenlerle buluştu
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