Kılıçdaroğlu Gökbelen Yaylası'nda Yörük ve Türkmenlerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Silifke İlçesi Gökbelen Yaylası'nda Yörük ve Türkmen hitaben bir konuşma yaptı.