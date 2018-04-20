Mudanyalı çocuklardan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mudanya Belediyesi'nin etkinliği çerçevesinde Atatürk'e Mektup yazan ve bu mektupları kitap haline getiren Çocukları kabul ederek görüştü. CHP Lideri görüşmede çocuklarla sohbet etti, kitap için kutladı.
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