Kılıçdaroğlu Tire Stadyumu'nun açılışını yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Tire İlçesinde belediye tarafından yaptırılan stadyumun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Seyit Torun ve Tuncay Özkan, vekiller parti yetkilileri de katıldı.
Çok Görüntülenenler
-
Kılıçdaroğlu Tire Stadyumu'nun açılışını yaptı
-
Kılıçdaroğlu'nu Tire'de köylüler karşıladı
-
Kılıçdaroğlu Hatay'da muhtarlarla buluştu
-
Kılıçdaroğlu Hatay'da toplu açılış törenine katıldı
-
Kılıçdaroğlu Reyhanlı'da Ahmet Şanverdi'nin ailesini ziyaret etti
-
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Rıfat Sinirli ailesine taziye ziyareti
-
Kılıçdaroğlu'na Hatay Reyhanlı'da coşkulu karşılama
-
Kılıçdaroğlu sınırda karakolu ziyaret etti
-
Kılıçdaroğlu Kırıkhan'da Şehit Ömer Küçük'ün ailesini ziyaret etti
-
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Ahmet Bayram'ın ailesine taziye ziyareti