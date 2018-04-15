Kılıçdaroğlu Tire Stadyumu'nun açılışını yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Tire İlçesinde belediye tarafından yaptırılan stadyumun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Seyit Torun ve Tuncay Özkan, vekiller parti yetkilileri de katıldı.