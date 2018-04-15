Kılıçdaroğlu'nu Tire'de köylüler karşıladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılışlara katılmak üzere geldiği İzmir’in Tire İlçesinde süt üreticileri tarafından karşılandı. Köylülerin ısrarı üzerine çiftlik evini ziyaret eden CHP Liderine burada taze süt ve yöresel “bişi böreği” ikram edildi.