Kılıçdaroğlu 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliğinde

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da CHP'li Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliğine katıldı.
Kılıçdaroğlu 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliğinde
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