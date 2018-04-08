Kılıçdaroğlu Roman STK temsilcileriyle buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle Roman vatandaşların örgütlendiği sivil toplum kuruluşlarının temsilciyleriyle bir araya geldi. Görüşmeye CHP'nin Roman vekili Özcan Purcu da katıldı.
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