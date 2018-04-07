Kılıçdaroğlu'na kitap fuarında yoğun ilgi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasya'nın Merzifon İlçesi Belediyesi'nce düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti, yazarlarla sohbet etti, vatandaşlarla kucaklaştı.
Kılıçdaroğlu'na kitap fuarında yoğun ilgi

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