CHP'nin Çorum'daki şeker mitinginden kareler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da partisinin şeker mitinginde konuştu. İşte Çorum'da miting alanından ilk kareler.
CHP'nin Çorum'daki şeker mitinginden kareler
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