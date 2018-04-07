CHP'nin Çorum'daki şeker mitinginden kareler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da partisinin şeker mitinginde konuştu. İşte Çorum'da miting alanından ilk kareler.
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