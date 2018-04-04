Bu pazar seçim olsa anketinde Erdoğan'a şok
'Erdoğan'a oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 30'a düştü.
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