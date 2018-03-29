KADER'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KADER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmede İstanbul Milletvekili Selina Doğan da hazır bulundu.
Çok Görüntülenenler
-
KADER'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret
-
Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı kabul etti
-
CHP Grup Toplantısı'ndan kareler - 27 Mart 2018
-
CHP'li eski vekil Ülman, son yolculuğuna uğurlandı
-
MHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
-
Kılıçdaroğlu Taşkömürü Çalıştayı'na katıldı
-
Kılıçdaroğlu'ndan Zonguldak Belediyesi'ne ziyaret
-
AKP toplantı ofisine taşlı saldırı
-
Deniz Bölükbaşı'na son görev
-
Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle buluştu