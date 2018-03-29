KADER'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KADER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmede İstanbul Milletvekili Selina Doğan da hazır bulundu.
KADER'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

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