AKP toplantı ofisine taşlı saldırı

Aydın'ın Efeler ilçesi, Umurlu Mahallesi'ndeki AKP Mahalle Toplantı Ofisi, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı.
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AKP Umurlu Mahallesi Toplantı Ofisi, dün gece taşlı saldırıya uğradı. Ofisin camları kırıldı. Olay, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Polis olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
AKP toplantı ofisine taşlı saldırı

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