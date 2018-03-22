AKP toplantı ofisine taşlı saldırı
Aydın'ın Efeler ilçesi, Umurlu Mahallesi'ndeki AKP Mahalle Toplantı Ofisi, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı.
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