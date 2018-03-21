Ahıskalı derneklerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşayan Ahıskalıların dernek temsilcileriyle görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Çetin osman Budak da hazır bulundu.
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