Ahıskalı derneklerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşayan Ahıskalıların dernek temsilcileriyle görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Çetin osman Budak da hazır bulundu.
Ahıskalı derneklerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

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