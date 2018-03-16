Erzurum'da Erdoğan'ı böyle karşıladılar
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı il olağan kongresine katılmak üzere Erzurum'a geldi.
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