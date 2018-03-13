CHP Grup Toplantısı'ndan kareler - 13 Mart 2018
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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