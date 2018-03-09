CHP'nin tüzük kurutayından ilk kareler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19. Olağanüstü Kurultayının açılış konuşmasını yaptı.
CHP'nin tüzük kurutayından ilk kareler

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