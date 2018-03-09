CHP KKTC'den 8 Mart çalışması
CHP KKTC Temsilciliği ve Gençlik Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü coşkuyla kutladı.
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