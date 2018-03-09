CHP KKTC'den 8 Mart çalışması

CHP KKTC Temsilciliği ve Gençlik Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü coşkuyla kutladı.

CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükcü ve Gençlik Kolları Başkanı İsmethan Tontul'la Lefkoşa Gençlik Kolları ile beraber Lefkoşa Belediyesi KADIN SIĞINMA EVİ için topladıkları gıda yardımları Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancıya teslim ederek, Sosyal projelerin içinde her daim olacaklarını belirtti.