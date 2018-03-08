Canan Kaftancıoğlu 8 Mart'ta kadınlara karanfil dağıttı

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, metrobüs durağında karanfil dağıtarak kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Sevgili kadınlar, asla korkmayın, yılmayın, yaşamın her alanında var olun ve mücadelenizi büyütün. Üreten biziz, eninde sonunda yöneten de biz olacağız” dedi.