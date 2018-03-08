Kılıçdaroğlu kadın muhtarlarla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Aydın'ın Kuşadası İlçesinde düzenlenen Kadın Muhtarlar Toplantısına eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı.
Kılıçdaroğlu kadın muhtarlarla buluştu
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