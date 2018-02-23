23 Şubat 2018
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Bu da oldu! 'Ratajkowski gibi olsun' istiyorlar
Yaza hazırlık başladı. Avrupa ve ABD’de göbek deliği estetiği arttı. Kadınlar en çok Emily Ratajkowski gibi olsun istiyor.
İngiliz güzellik uzmanları, şimdilerde trendin yine göbek deliği estetiği olduğunu açıkladı.
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