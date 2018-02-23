Bu da oldu! 'Ratajkowski gibi olsun' istiyorlar

Yaza hazırlık başladı. Avrupa ve ABD’de göbek deliği estetiği arttı. Kadınlar en çok Emily Ratajkowski gibi olsun istiyor.
İngiliz güzellik uzmanları, şimdilerde trendin yine göbek deliği estetiği olduğunu açıkladı.
Bu da oldu! 'Ratajkowski gibi olsun' istiyorlar

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