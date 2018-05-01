Bella Hadid bikini izi çıkmaması için elinden geleni yaptı!
Tatiline devam eden Bella Hadid, bikini izi çıkmaması için büyük çaba sarf etti.
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