Bella Hadid bikini izi çıkmaması için elinden geleni yaptı!

Tatiline devam eden Bella Hadid, bikini izi çıkmaması için büyük çaba sarf etti.
Bella Hadid, tatiline devam ediyor.
Bella Hadid bikini izi çıkmaması için elinden geleni yaptı!

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