Taze gelin Emily Ratajkowski aldatıldı

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Emily Ratajkowski, oyuncu eşi tarafından aldatıldı.
Amerikalı manken Emily Ratajkowski'nin (26) eşi Sebastian Bear-McClard (31), İngiliz model ile samimi şekilde görüntülendi.
Taze gelin Emily Ratajkowski aldatıldı

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