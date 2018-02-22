Emily Ratajkowski: Çıplaklığımdan utanmıyorum

Ünlü model Emily Ratajkowski, 2013 yılında Blurred Lines şarkısının klibinde boy gösterdikten sonra tüm dikkatleri üzerine çekmişti
İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski, Vanityfair dergisinin İspanya edisyonuna kapak oldu.
Emily Ratajkowski: Çıplaklığımdan utanmıyorum

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