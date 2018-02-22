22 Şubat 2018
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Maria Pucciarelli esnekliğiyle hayrete düşürüyor
Maria Pucciarelli adlı Amerikalı genç kız esnekliği sayesinde her şekle girebiliyor.
ABD'nin New York kentinde yaşayan Maria Pucciarelli, istediği her şekle girebiliyor.
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