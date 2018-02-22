Maria Pucciarelli esnekliğiyle hayrete düşürüyor

Maria Pucciarelli adlı Amerikalı genç kız esnekliği sayesinde her şekle girebiliyor.
ABD'nin New York kentinde yaşayan Maria Pucciarelli, istediği her şekle girebiliyor.
Maria Pucciarelli esnekliğiyle hayrete düşürüyor

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