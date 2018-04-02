Aleyna Tilki 18'nci yaşına böyle girdi

Aleyna Tilki, Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Aynı zamanda 18’inci yaşını da kutlayan şarkıcı, dans şovları ve şarkılarıyla hayranlarına müzik şöleni yaşattı.
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET - BEHLÜL AYDIN

Cevapsız Çınlama ve Sen Olsan Bari şarkılarıyla ses getiren Aleyna Tilki, önceki gün Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. 28 Mart’ta 18’inci yaşını dolduran şarkıcı, ilk büyük kutlamasını hayranlarıyla yaptı.
Aleyna Tilki 18'nci yaşına böyle girdi

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