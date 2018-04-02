Aleyna Tilki 18'nci yaşına böyle girdi
Aleyna Tilki, Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Aynı zamanda 18’inci yaşını da kutlayan şarkıcı, dans şovları ve şarkılarıyla hayranlarına müzik şöleni yaşattı.
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