Jennifer Lawrence'dan şaşırtan itiraf: Yapmayalı...

Kızıl Serçe filmiyle gündemde olan Jennifer Lawrence, The Sun gazetesine verdiği röportajda herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.

Son filmi Red Sparrow yani Kızıl Serçe'de sergilediği performansla çok konuşulan 27 yaşındaki Jennifer Lawrence'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi.