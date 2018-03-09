Jennifer Lawrence'dan şaşırtan itiraf: Yapmayalı...
Kızıl Serçe filmiyle gündemde olan Jennifer Lawrence, The Sun gazetesine verdiği röportajda herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.
Çok Görüntülenenler
-
Jennifer Lawrence'dan şaşırtan itiraf: Yapmayalı...
-
Kartal Tilbet’in son hali herkesi şaşırtıyor
-
'Küvette kahvaltı' pozu olay yarattı!
-
Aslı Enver'in bu fotoğrafı sizi şoke edecek
-
Ünlü isimler Yaşar Gaga'ya böyle veda etti
-
Seray Sever'in yeni mesleği duyanları şaşırtıyor
-
Ünlüleri taklit eden fenomen gülmekten kırıp geçiriyor!
-
Lea Michele dekoltesinin azizliğine uğradı
-
Neslihan Atagül: Bacak açmakla olmuyor
-
Kusursuz! Sırrını ise kimse bilmiyor