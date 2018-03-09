'Küvette kahvaltı' pozu olay yarattı!

Instagram'da yaklaşık 17 milyon takipçisi bulunan model ve oyuncu Emily Ratajkowski, yine cesur bir paylaşımı ile gündeme geldi.
Sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar ile adından söz ettiren Emily Ratajkowski, bir kez daha olay yarattı.
'Küvette kahvaltı' pozu olay yarattı!

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