Ünlülerin son çılgınlığı: Bornozlu paylaşım!
Makyajsız selfie, Fallingstars akımı derken şimdi de ünlüler arasında yeni bir akım başladı: Bornozlu paylaşım. İşte sosyal medya hesabından bornozla fotoğraf paylaşan ünlü isimler...
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