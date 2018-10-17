Ünlülerin son çılgınlığı: Bornozlu paylaşım!

Makyajsız selfie, Fallingstars akımı derken şimdi de ünlüler arasında yeni bir akım başladı: Bornozlu paylaşım. İşte sosyal medya hesabından bornozla fotoğraf paylaşan ünlü isimler...
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Ünlülerin son çılgınlığı: Bornozlu paylaşım!

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