46. yaşına özel Eminem hakkında bilmeniz gereken ilginç bilgiler
2017’nin sonunda yayınladığı Revival ile 5 yıllık suskunluğunu bozan ve yeni albümü Kamikaze’den Venom filmi için yaptığı müziği klibiyle paylaşan Eminem bugün 46. doğum gününü kutluyor. İşte 46. doğum gününde Eminem hakkında ilginç bilgiler...
Çok Görüntülenenler
-
46. yaşına özel Eminem hakkında bilmeniz gereken ilginç bilgiler
-
Ünlülerin yeni akımı: Bornozlu paylaşım!
-
Playboy güzeli Ana Braga yürek hoplattı!
-
Victoria's Secret modelleri nasıl fit kalıyor?
-
Merve Taşkın'dan bekaret itirafı
-
Miss Earth 2018 güzelleri belli oldu
-
Eiza Gonzalez'den cesur paylaşım!
-
Brittney Palmer cesur pozlarıyla nefes kesti
-
Vanessa Hudgens: Jennifer Lopez beni gerdi
-
Bu paylaşımlar sosyal medyayı salladı! Haftanın en komikleri...