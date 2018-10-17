46. yaşına özel Eminem hakkında bilmeniz gereken ilginç bilgiler

2017’nin sonunda yayınladığı Revival ile 5 yıllık suskunluğunu bozan ve yeni albümü Kamikaze’den Venom filmi için yaptığı müziği klibiyle paylaşan Eminem bugün 46. doğum gününü kutluyor. İşte 46. doğum gününde Eminem hakkında ilginç bilgiler...
Eminem, yani gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers, bugün (17 Ekim) yeni yaşını kutluyor. İşte rap müziğinin kralı hakkında ilginç bilgiler...

46. yaşına özel Eminem hakkında bilmeniz gereken ilginç bilgiler

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