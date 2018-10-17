46. yaşına özel Eminem hakkında bilmeniz gereken ilginç bilgiler

2017’nin sonunda yayınladığı Revival ile 5 yıllık suskunluğunu bozan ve yeni albümü Kamikaze’den Venom filmi için yaptığı müziği klibiyle paylaşan Eminem bugün 46. doğum gününü kutluyor. İşte 46. doğum gününde Eminem hakkında ilginç bilgiler...