Eiza Gonzalez'den cesur paylaşım!

28 yaşındaki Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez, Instagram paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı

Baby Driver filmiyle gönülleri fetheden güzel oyuncu Eiza Gonzalez, her ne kadar yoğun bir çalışma temposuna ayak uydurmak zorunda olsa da spor yapmaya da zaman buluyor gibi görünüyor.



