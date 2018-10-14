Vanessa Hudgens: Jennifer Lopez beni gerdi
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens Jennifer Lopez ile başrolleri paylaştığı Second Act'la ilgili konuştu
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