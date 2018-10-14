Vanessa Hudgens: Jennifer Lopez beni gerdi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens Jennifer Lopez ile başrolleri paylaştığı Second Act'la ilgili konuştu
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens Jennifer Lopez ile başrolleri paylaştığı Second Act (İkinci Perde) filmi kendisine teklif edildiğinde hissettiklerini, “Jennifer’ın havası, aurası bir başka. Tabii gergin ve heyecanlıydım onunla karşılıklı oynayacağım için” şeklinde anlattı.
Vanessa Hudgens: Jennifer Lopez beni gerdi

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