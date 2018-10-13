Bu paylaşımlar sosyal medyayı salladı! Haftanın en komikleri...
Bir hafta boyunca TV ekranlarında yaşanan olayları dilelrine pelesnk etmiş 13 arkadaşımızın twitter'deki komik paylaşımlarını sizler için derledik... İşte haftanın en komik tweetleri...
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