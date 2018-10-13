Bu paylaşımlar sosyal medyayı salladı! Haftanın en komikleri...

Bir hafta boyunca TV ekranlarında yaşanan olayları dilelrine pelesnk etmiş 13 arkadaşımızın twitter'deki komik paylaşımlarını sizler için derledik... İşte haftanın en komik tweetleri...
Bu paylaşımlar sosyal medyayı salladı! Haftanın en komikleri...

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