Arda Turan: Hastaneye silahla gittim

Futbolcu Arda Turan önceki akşam aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki gece kulübü 'Gizli Kalsın'a gitti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı
Arda Turan: Hastaneye silahla gittim

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