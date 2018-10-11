İşte Arda Turan'ın vukuatları

Gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı, hakemi tartakladı, ancak son iddialar ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti!
22 Kasım 2006: Galatasaray’ın Bordeaux maçında rakip takımoyuncularından Jurietti’ye kafa attı, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sırada Arda, arkadaşına yumruk atarak dudağını patlattı.
İşte Arda Turan'ın vukuatları

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