İşte Arda Turan'ın vukuatları
Gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı, hakemi tartakladı, ancak son iddialar ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti!
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