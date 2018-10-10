Berkay'ın eşinden bomba Arda Turan açıklaması: Bana...

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece, Emirgan ünlü gece kulübü Gizli Kalsın'da kavga etti. Kavganın perde arkası ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının eşi Özlem Ada Şahin, yaşanan olayları Habertürk yazarı Esin Övet'e açıkladı.

Esin Övet'in yazısı şöyle:





Saatler gece yarısını geçtikten sonra Emirgan Gizli Kalsın'da karısıyla eğlenmeye giden Berkay'ın burnunu Arda Turan kırdı haberi yayıldı bir anda. Peki ama ne olmuştu da Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı.