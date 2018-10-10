Berkay'ın eşinden bomba Arda Turan açıklaması: Bana...
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece, Emirgan ünlü gece kulübü Gizli Kalsın'da kavga etti. Kavganın perde arkası ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının eşi Özlem Ada Şahin, yaşanan olayları Habertürk yazarı Esin Övet'e açıkladı.
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