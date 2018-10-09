4 çocuk annesi Baldwin, vücuduyla büyülüyor!

Oyuncu Alec Baldwin'in yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, fit vücuduyla tüm kadınlara ilham kaynağı oluyor.
Dördüncü çocuğunu Mayıs ayında kucağına alan Baldwin, instagram'da yayınladığı kısa videolarla kadınlara ne yapmaları gerektiğini anlatıyor.
4 çocuk annesi Baldwin, vücuduyla büyülüyor!

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