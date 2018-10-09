Chloe’nin cesur İtalya paylaşımları

Şimdilerde İstanbul’da olan ve eşi Serdar Ortaç'la çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Chloe Loughnan, geçtiğimiz ay vaktinin büyük bölümünü İtalya’da geçirmişti.
Bir moda çekimi için İtalya’ya giden Chloe Chloe Loughnan, buradan bol bol paylaşımda bulundu.
Chloe’nin cesur İtalya paylaşımları

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