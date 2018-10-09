Chloe’nin cesur İtalya paylaşımları
Şimdilerde İstanbul’da olan ve eşi Serdar Ortaç'la çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Chloe Loughnan, geçtiğimiz ay vaktinin büyük bölümünü İtalya’da geçirmişti.
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