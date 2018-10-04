Survivor'un eski yarışmacısı Instagram'ı sallıyor

Survivor'da 2013 yılında yarışan Fatmagül Fakı, Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çekmişti. Fakı, şu sıralar Instagram'da yaptığı paylaşımla büyük beğeni topluyor.
Fatmagül Fakı, yarışmadan ayrıldıktan sonra dikkatleri üzerine çekmiş kısa sürede meşhur olmuştu.

Survivor'un eski yarışmacısı Instagram'ı sallıyor

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