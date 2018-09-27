Demet Akalın'ı affetmiyor

Alişan, önceki gün yeğeni Eyşan’la Akmerkez’deydi.
Şarkıcı, yıllardır dargın olduğu Demet Akalın’la arasındaki buzların eridiği yönündeki haberlere ayaküstü yanıt verdi:
Demet Akalın'ı affetmiyor

Çok Görüntülenenler

Magazin