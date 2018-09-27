Demet Akalın'ı affetmiyor
Alişan, önceki gün yeğeni Eyşan’la Akmerkez’deydi.
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Demet Akalın'ı affetmiyor
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