Merve Taşkın'ın cesur paylaşımı olay oldu

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un geçtiğimiz günlerde kendisine mesaj attığını iddia eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 1-1'lik skorla sonuçlanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.