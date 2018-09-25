Merve Taşkın'ın cesur paylaşımı olay oldu
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un geçtiğimiz günlerde kendisine mesaj attığını iddia eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 1-1'lik skorla sonuçlanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.
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