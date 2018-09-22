Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın Boğaz turu tatsız bitti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden tartışan ve daha sonra barışan şarkıcı Aleyna Tilki ve aranjör Emrah Karaduman, aileleriyle birlikte yemekte buluştu. İkili, bugün Boğaz turuna çıktı. Ancak keyifli başlayan gezi tatsız bitti.