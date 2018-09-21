Düşen yıldız Seda Sayan için twitterda yapılmış en iyi yakıştırmalar
Falling Stars Challenge akımını duymayan kalmadı. Seda Sayan'ın akıma katıldığı fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.
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