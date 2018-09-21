Düşen yıldız Seda Sayan için twitterda yapılmış en iyi yakıştırmalar

Falling Stars Challenge akımını duymayan kalmadı. Seda Sayan'ın akıma katıldığı fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.
Düşen yıldız Seda Sayan için twitterda yapılmış en iyi yakıştırmalar
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