Demet Akalın'dan Alişan'a sert yanıt

Bir dönem aralarından su sızmayan 2012 yılında ise birbirlerine küsen Alişan ile Demet Akalın'dan canlı yayında atıştı.

Teve 2'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Alişan, Demet Akalın ile ilgili soruya "Benim programım bittiği zaman arkada ağlayan bir ekip var ve 5 dakika sonra atılan tweet'ler bilmem neler var. Ben bunları unutamıyorum. Gözümün önüne geliyor." diye cevap verdi.